انتبه .. نقص البروتين في الجسم يسبب 7 مخاطر

يوجد البروتين في العديد من الأطعمة المختلفة، والبروتين ليس صحيًا فحسب، ولكنه مهم للحياة اليومية وبدونه لا يستطيع الجسم العمل.





ومن النادر في هذا اليوم أن يكون نقص البروتين كبيرًا بما يكفي ليكون له آثار ملحوظة أو خطيرة للغاية، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد بعض العوامل السلبية المرتبطة بنقص معتدل أو حتى بسيط في البروتين.





لذا نستعرض لك 7 أشياء تحدث لجسمك عندما لا تأكل ما يكفي من البروتين وفقا لتقرير بموقع "Power of Positivity”:





1. فقدان العضلات





العضلات هي المكان الذي يحتفظ فيه معظم جسم الإنسان بمخازنه،يمكن أن يؤدي نقص استهلاك البروتين إلى إجبار الجسم على استهلاك تلك المخازن لتزويد الجسم بالتغذية التي يحتاجها،وذلك لأن البروتين ضروري للحفاظ على العديد من وظائف الجسم والأنسجة الحيوية، ولمواصلة دعم هذه الوظائف عندما لا تأكل ما يكفي، توفر العضلات الهيكلية احتياطياتها من البروتين لهذه العملية، ويطلق الأطباء على هذه المشكلة "هزال العضلات".

لسوء الحظ، حتى مجرد مستوى معتدل من النقص في استهلاك البروتين يمكن أن يؤدي إلى هزال العضلات، حيث أكدت الأبحاث عدة مرات أن فقدان العضلات يحدث بمعدل أكبر كلما قل تناول البروتين، ويعتقد أيضًا أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يقلل من معدل تنكس العضلات المرتبط بالعمر.





2. زيادة استهلاك السعرات الحرارية





غالبًا ما يعني نقص البروتين أنك تعوضه بأنواع أخرى من الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية، في حالات النقص الخفيفة، من المحتمل أن تستهلك المزيد من السعرات الحرارية. يحدث هذا لأسباب عديدة، منها مكافحة الجسم لاستعادة البروتين.





3. ارتفاع تراكم الدهون في الكبد





يمكن أن تتراكم خلايا الكبد الدهون بمرور الوقت، مما يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى أمراض الكبد الدهنية التي قد تؤدي إلى تلف الكبد والتهاب وفشل، وهي أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من السمنة الطبية.

والمثير للدهشة أن هذا المرض يرتبط في بعض النواحي بنقص البروتين، يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب ضعف البروتينات المسؤولة عن نقل الدهون في جميع أنحاء الجسم، هذه هي البروتينات الدهنية، ويمكن أن يؤدي النقص في تركيبها إلى ترك رواسب دهنية في الكبد.





4. مشاكل الشعر والأظافر والبشرة





إذا كنت تفتقر إلى البروتين بدرجة بسيطة أو متوسطة، فمن المحتمل أن تلاحظ مشاكل في مظهر:





الأظافر

بشرة

شعر





ولكن إذا كنت تعاني من نقص شديد، فقد تبدأ في رؤية علامات تلك الاحتياجات الغذائية غير الملباة، حيث تتكون العديد من أجزاء جسمك من البروتين، ومنها الأظافر والشعر والجلد.





5. تفاقم شدة العدوى





حيث أن نقص البروتين يمكن أن يضر بجهاز المناعة، إذا لم تستهلك ما يكفي من المغذيات الغنية بالبروتين، فستكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات وتطور حدة ومضاعفات العدوى من أي نوع.