أزمة في حراسة مرمى أهلي جدة قبل مواجهة أبها اليوم بالدوري السعودي

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أزمة في حراسة المرمى، قبل مباراته أمام أبها اليوم، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.





وكتبت الصحيفة أن هذه المرة هي الثانية، التي يواجه فيها الأهلي المأزق نفسه، وضد أبها ايضًا.





وبعد إيقاف محمد العويس بقرار من لجنة الانضباط، اعتمد الصربي فلادان مدرب الفريق على محمد الربيعي قبل أن يتعرض للإصابة أمام الهلال في الجولة الماضية وأكمل المباراة متحاملًا على نفسه، بينما لم تكتمل جاهزية ياسر المسيليم، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.





وقبل المباراة التي جمعت الفريقين الموسم الماضي في جولة الإياب، تعرض قبلها محمد العويس الذي كان الحارس الأساسي لإصابة في العضلة الضامة للقدم اليسرى، ودفع المدرب بياسر المسيليم وتعرض أيضًا للإصابة عند الدقيقة 11 من عمر المباراة، ودخل بديلًا عنه محمد الربيعي.





وكانت العضلة الضامة عاملًا مشتركًا في إصابتي العويس الموسم الماضي، والمسيليم الموسم الجاري.