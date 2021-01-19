العراق ينفي تعرض قواته الأمنية في بابل لقصف بالطائرات الحربية

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي حقيقة تعرض عناصر من القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات مساء الأمس.





وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانا لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر :" ‏تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس.





وشددت الخلية في بيانها علي ضرورة تقصي الحقائق حيث قالت : في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام.





وفي سياق اخر أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي ب‏تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، قائلة "فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية" .



