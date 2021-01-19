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برلمان

رئيس الشيوخ لـ أحمد أبو الغيط: نتطلع لعودة العلاقات العربية لسابق عهدها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي حرص على تقدم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك في وجود وكيلي المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائة فيبي فوزي، فضلا عن أمين عام المجلس المستشار محمود عتمان.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الفترة ستشهد كثير من أوجه بين  التعاون بين مجلس الشيوخ و جامعة الدول العربية، لاسيما في وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، التي نرجو لها التوفيق.

وقال عبد الرازق، أن الفترة القادمة يقينا ستشهد خطوات أوسع في مجال التلاقي العربي والزخم العربي وعودة قوته لسابق عهدها.

بدورة هنأ السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدًا علي أن مجلس الشيوخ لو قيمة كبيرة وصفه نأخذها في الحسبان، والتعاون قائم لاسيما في ظل البرلمان العربي.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

رئيس الشيوخ لـ أحمد أبو الغيط: نتطلع لعودة العلاقات العربية لسابق عهدها
رئيس الشيوخ لـ أحمد أبو الغيط: نتطلع لعودة العلاقات العربية لسابق عهدها
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