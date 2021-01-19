ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاهل البحرين: نتطلع لتعاون دول المنطقة في مواجهة التحديات وبناء مستقبل واعد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه، متطلعًا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.
جاء ذلك في رسالة بعث بها العاهل البحريني إلى الرئيس الأمريكي المنتتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.
كما أعرب العاهل البحريني عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الأمريكي، على منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.
وأضاف أن "مملكة البحرين باعتبارها حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة الأمريكية لتفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات" مشيرًا إلى أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد هذه الشراكة، ويؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام