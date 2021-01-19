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حوادث

لاتهامهما بسرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف جنيه.. تجديد حبس 3 متهمين بالقليوبية لمدة 15 يوما

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:09 م
تجديد حبس 3 متهمين
تجديد حبس 3 متهمين
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إبراهيم الهوارى
أمر قاضى المعارضات بمحكمة بنها بتجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بسرقة مجوهرات ذهبية بقيمة 300 ألف جنيه بشقة بعقار يعمل والد أحدهما حارس علي تلك العقار. 


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها ببلاغ من  "ف ك ع " 74 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة القسم  بأنها قامت بترك منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها وعقب عودتها  اكتشفت سرقة  "سلسلة ذهبية بها دلاية ما شاء الله، 2 غويشة ذهبي، 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس، جنيه ذهب،  ساعة ذهب"،  من داخل الشقة.  

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وإنتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها.

وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة بالطابق الخامس ووجود أثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم  وبعثرة بمحتوياتها وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من" ع ج م " 23 سنة عاطل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها وصديقه  "ط ا ط" 20 عاطل ومقيم ذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة حيث قرر الأول استغلاله لطبيعة عمل والده كحارس للعقار،  وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة.

وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء علي المسروقات وفرا هاربان. 

وعقب ذلك قاما بإعطاء المشغولات الذهبية المستولى عليها ل " م ا م " 32 سنة، عامل بمطعم ومقيم الشموت دائرة مركز بنها للتصرف فيها، و باستهداف الأخير أمكن ضبطه واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهما وجددها قاضي المعارضات 15يوما علي ذمة التحقيقات.
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