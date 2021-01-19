مبادرة للدراجات وجيم في ساحات الحرم الجامعي.. هكذا شجعت وزارة التعليم العالي الطلاب على ممارسة الرياضة بالجامعات لمواجهة فيروس كورونا

الطلاب عن مبادرات التعليم العالي للأنشطة الرياضية: وفرت علينا "فلوس الجيم"

التعليم العالي: قدمنا العديد من الأنشطة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بالجامعات









تسعى وزارة التعليم العالي بشكل دائم إلى تقديم جميع المبادرات الداعمة للطلاب، والتي تشجعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات.





وقال طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إن الوزارة سعت إلى تقديم جميع المبادرات للطلاب لتشجبعهم على ممارسة الرياضة، وكان على رأس هذه المبادرات، مشروع الدرجات تحت إشراف رئاسة الجمهورية، والذي بدأت المرحلة الثالثة له بعد إعلانها من قبل وزير الشباب والرياضة.





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وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مثل هذه المباردارت، تعمل الوزارة على الترويج لها والإعلان عنها، فتلك المبادرات والاهتمام بها أصبح ظاهرا من خلال الاهتمام الواسع من جميع الجامعات بالإنشاءات الرياضية داخل الجامعات مثل الجيم في الأماكن المفتوحة بجامعات عين شمس وكفر الشيخ وغيرها من الجامعات.





وأوضح أن الوزارة وجهت العديد من الرسائل للطلاب من أجل ممارسة الرياضة لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة اللياقة البدنية وهي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، متابعا: "بالإضافة إلى مشروع الدرجات تحت إشراف الرئاسة، بالإضافة للجنة القومية للرياضة، والتي تشارك بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن تلك المبادرات نقوم بالترويج لها والإعلان عنها.









ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم توقف الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي، حيث استطاعت أن تغطي جميع الأنشطة الطلابي على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه حصاد الفصل الدراسي الأول حافل، حيث أقيمت بطولة الجمهورية في الألعاب المختلفة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري، بينما تم الانتهاء من مسابقة السباحة بجامعة الإسكندرية، والتي استضافت البطولة لمدة 3 أيام.





وأكد أن النشاط العلمي شهد مسابقات كان آخرها سباق عربيات الرالي الكهربائية والتي شاركت بها جميع الجامعات، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات تقوم بعمل دورات تدريبية تحت الإدارة العامة للشباب والرياضة تقوم بعمل دورات تدريبية لإعداد قادة الجوالة داخل الجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة استطعت عمل أنشطة بالشاط الثقافي والفني والرياضي، والتي تمثلت في الندوات التوعوية وإجراءات التصقفيات النهائية في كل الأنشطة الفنية استعدادا لمسابقة إبداع، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





من جانبه، قال محمد على، طالب بكلبة الآداب، إن اهتمام الجامعات بالأنشطة الرياضية شجعه على السعي للمشاركة في الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أنه أصبح مؤهلا لممارسة عدد من الرياضات بمنتى السلاسة بفضل مبادرات الجامعة للأنشطة الرياضية.

وأوضح محمد مجدي، طالب بكلية العلوم، أن توفير أجهزة رياضية بالساحات الخضراء بالجامعات سهل عليه ممارسة الرياضة مجانا بدلا من دفع الكثير من الأموال في صالات رياضية "جيم".

وأشارت ميرنا محمود، طالبه بكلية الحقوق، إلى أن الأنشطة الرياضية هي أحد أهم الانشطة بالجامعة والتي تسعى دوما إلى ممارستها، موضحة أن الجامعة تقدم العديد من الأنشطة للطلاب.





كان مجلس الوزراء، أعلن في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، موافقته على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

• بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.

• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.