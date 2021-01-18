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تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم بفاعلية البحث العلمي "حدث معلومات".. الأربعاء

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:50 م
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إقامة "حدث معلومات"، والذي سيتم تنظيمه من خلال مكالمة في 25 يناير 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا)، ويكون التسجيل للاجتماع إلزاميا وسيغلق في 20 يناير 2021. 

وأوضحت الأكاديمية أن الندوة عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المتقدمين المحتملين المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي: -

- عرض النداء (الأهداف العلمية والجوانب الإدارية) تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين 

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM.

 ويمكن التسجيل باستخدام هذا الرابط:
 https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA 

كما يمكن الإطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث.
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