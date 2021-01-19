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العربية للتصنيع : السيارات الكهربائي نقلة حضارية لهذه المميزات .. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه فى اطار استيراتيجية الدولة لتطوير السيارات والتحول لاستخدام سيارات تعمل بالغاز الطبيعى ، بدلًا من السولار والبنزين حفاظًا على البيئة ، تم التوجيه بتصنيع السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن السيارات الكهربائي نقلة حضارية.

واضاف اللواء محمد أنيس، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أن مصر حباها الله بوفرة من الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى يكون طاقة انظف وافضل للبيئة ويتم التحول الطبيعى بدلًا من استخدام السولار والبنزين استخدام الغاز.

وتابع أنه تم عرض مشروع السيارة التويوتا التى تعمل بالغاز الموجودة بالأسواق، لاستبدال السيارات التى تعمل بالسولار وتعمل على خروج انبعاثات ضارة بالجو، مؤكدًا أن التعريفة الخاصة بالركاب ستختلف نظرًا لأن تكلفة الاستخدام كوقود تقل للنصف فى حالة سير الميكروباص بالغاز بالطبيعى.

وأوضح أن السيارات وفقًا للمعايير الأوروبية وتعمل بالغاز الطبيعى، بينما السيارات الكهربائية ستعمل وفقًا لمنظومة النقل الذكى، والتى ستمثل نقلة حضارية فى المدن.
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