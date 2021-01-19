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محافظات

اللويدز تمنح ميناء دمياط شهادة التطابق مع السلامة والصحة المهنية العالمية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
صرح اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، انه فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والإهتمام بالعنصر البشري والتأكيد على تنفيذ المهام بجودة عالية والمحافظة على البيئة للوصول إلى مرتبة الموانئ الخضراء وكذا السلامة والصحة المهنية مع الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا فقد حصلت ميناء دمياط على شهادة التطابق مع متطلبات نظام ادارة السلامة والصحة المهنية ( ISO 45001:2018 ) .

وأشار عوض ،ان ميناء دمياط يعتبر أول ميناء تجارى بحرى مصرى يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيز و استعداد هيئة الميناء واجتيازها لجميع الاختبارات اللازمة  من قبل هيئة اللويدز العالمية .

وأوضح ان ، ميناء دمياط قد استقبل لجنة من هيئة اللويدز ريجيستر وهى من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة و المانحه لشهادات الجودة ، والتى قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الهيئة للتأكد من تطبيقها وإلتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق مع متطلبات نظام ادارة السلامة والصحة المهنية  ( ISO 45001:2018 ) ،  و قد إختمت اللجنة أعمالها بتنفيذ عدة مواقف طارئة مفاجئة منها حريق بوحدة بحرية وحريق بمخزن و وجود بقعة زيت داخل حوض الميناء بالاضافة الى انقاذ غريق بالبحر  .

وأضاف،ان اللجنة رفعت تقريرها الذى أشاد بسرعة ردود الفعل أثناء التعامل مع المواقف بإحترافية شديدة كما أثنت على الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى التطبيق الصارم للإجراءات الإحترازية . وبناءًا علي ما سبق تم منح الميناء شهادة التطابق مع متطلبات نظام ادارة السلامة والصحة المهنية ( ISO 45001:2018 )   ، كما جددت هيئة اللويدز ريجيستر شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها الميناء   ( ( ISO 9001:2015   و ISO 14001:2015 ).



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