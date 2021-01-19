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رياضة

أهلي جدة يخطط للتخلص من أوسو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:02 م
أوسو
أوسو
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إسراء أشرف
تخطط إدارة النادي الأهلي للتخلص من الغاني صامويل أوسو، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، خلال الفترة الشتوية الجارية، وإنهاء فترة إعارته من نادي الفيحاء، بحسب صحيفة "الرياضية".

وجاء ذلك القرار، بناء على عدم تقديمه المستويات المأمولة منه بعد التعاقد معه، إضافة إلى عدم رغبة الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق، وجود اللاعب منذ البداية.

ووفقًا لمصدر رسمي في الأهلي، فإن رحيل اللاعب الغاني خلال الفترة المقبلة، يرتبط بتسويق أحد اللاعبين الأجانب، وإذا لم يتم ذلك، فسيضطر النادي الجداوي الإبقاء عليه.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصورة النهائية للملف ستتضح خلال اليومين المقبلين.

والتحق الغاني أوسو بصفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادمًا من الفيحاء، الذي ينشط حاليًّا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
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