بعد العشق الأسود.. توبا بويوكوستن تلتقي بأنجين أكيوريك في مسلسل ابنة السفير

وسبق وصرحت توبا بويوكوستن انها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: مسلسل العشق الاسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة اجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

واعلنت نسليهان اتاغول انسحابها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "اقول الآن مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".





واضافت: "رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لاصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".





- قصة مسلسل ابنة السفير