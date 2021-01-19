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فن

بعد العشق الأسود.. توبا بويوكوستن تلتقي بأنجين أكيوريك في مسلسل ابنة السفير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:05 م
توبا بويوكوستن وانجين
توبا بويوكوستن وانجين اكيورك
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شروق ابراهيم
اعلنت قناة ستار التركية المنتجة لمسلسل ابنة السفير عن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكوستن للعمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة. 

بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل العشق الاسود الذي عرض في 2015، وحقق نجاحا كبيرا حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى اعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت  توبا بويوكوستن انها  تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: مسلسل العشق الاسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة اجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع". 

واعلنت نسليهان اتاغول انسحابها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "اقول الآن مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".

واضافت: "رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لاصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".

- قصة مسلسل ابنة السفير 
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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