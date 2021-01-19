دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

يستخدم جذر الأرقطيون في طب الأعشاب حول العالم لأنه مضاد جيد للأكسدة وله تأثير قوي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات.

ينشط الأرقطيون عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يذوب الدهون، لذا فهو من الخضروات الجذرية في النظام الغذائي الماكروبيوتيك، ويستخدم لوجبة متوازنة وهو غذاء منتظم، كما أن له خاصية مدر للبول، وله تأثير مضاد للالتهابات ومحفز، ويمكن استخدام مستحضرات هذا النبات من قبل الأشخاص الأكثر حساسية والأطفال والنساء الحوامل ومرضى السكر.





يعمل الأنسولين من جذر الأرقطيون كبروبيوتيك ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل وزن الجسم والكوليسترول، يحتوي الجذر على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى البوتاسيوم فإن جذر الأرقطيون غني بفيتامين ج وفيتامين د، وكلاهما من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، كما أنه يحتوي على المعادن والزنك والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور.





