ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:01 م
دراسة تكشف عن نوع
دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان
Advertisements
حياة عبد العزيز
أثبتت دراسة جديدة، أن الخصائص العلاجية الموجودة في جذر الأرقطيون، تعالج أخطر الأمراض.

وحسب موقع "novosti"، يحتوي جذر الأرقطيون، أحد أكثر نباتات الحشائش شيوعًا، على العديد من المركبات المضادة للأكسدة، وتساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، وتقوي المناعة.

ووفقًا للأبحاث القديمة للوصفات الروسية التقليدية، فقد ثبت أن جذر الأرقطيون الممزوج بالعديد من المكونات الطبيعية الأخرى فعال في علاج السرطان.

اقرأ أيضًا|

يستخدم جذر الأرقطيون في طب الأعشاب حول العالم لأنه مضاد جيد للأكسدة وله تأثير قوي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات.

ينشط الأرقطيون عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يذوب الدهون، لذا فهو من الخضروات الجذرية في النظام الغذائي الماكروبيوتيك، ويستخدم لوجبة متوازنة وهو غذاء منتظم، كما أن له خاصية مدر للبول، وله تأثير مضاد للالتهابات ومحفز، ويمكن استخدام مستحضرات هذا النبات من قبل الأشخاص الأكثر حساسية والأطفال والنساء الحوامل ومرضى السكر.

يعمل الأنسولين من جذر الأرقطيون كبروبيوتيك ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل وزن الجسم والكوليسترول، يحتوي الجذر على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى البوتاسيوم فإن جذر الأرقطيون غني بفيتامين ج وفيتامين د، وكلاهما من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، كما أنه يحتوي على المعادن والزنك والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور.




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

طريقة سريعة ومغذية لعمل مهلبية مانجو.. اكتشف فوائدها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم

ماذا يحدث بالجسم عند شرب ماء الشعير يوميا؟

عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. اكتشفها

قل وداعا للأمراض.. عشبة طبيعية لها 12 فائدة

ترشيحاتنا

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية.. حسن الرداد يكشف آخر رسالة له من والدته

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

معلومات صادمة عن السلالة الجديدة لـ كورونا وأصل ظهورها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

من إدفو إلى تونا الجبل.. الأصول التاريخية لأسماء مدن وقرى مصرية ومعنى كل منها