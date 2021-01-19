قطر تعلق النزاع القضائي مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، ان السلطات القطرية قررت تعليق النزاع القضائي مع الامارات في منظمة التجارة العالمية، وذلك عقب المصالحة التي تمت بين البلدين.





ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إنه على دول الخليج الدخول في مباحثات مباشرة مع إيران خلال الوقت الحالي، عارضا الوساطة في الأمر.





وأضاف بن عبد الرحمن في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: "نأمل في حدوث ذلك وما زلنا نعتقد أن ذلك يجب أن يحدث".





وأشار إلى أن بلاده عرضت الوساطة بين دول الخليج العربي وإيران، حيث تقوم بهذا الدور الآن بين طهران وكوريا الجنوبية، لتأمين الإفراج عن ناقلة النفط التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني.





وأفاد: "ستقوم قطر بتسهيل المفاوضات إذا طلبها أصحاب المصلحة وستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك".



