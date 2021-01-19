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رياضة

أيمن يونس حالة وحيدة لاستبعاد ساسي ومصطفى محمد من تشكيل الزمالك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، سر تطور آداء فريق الزمالك خلال الفترة الحالية، قائلا: أن باتشيكو المدير الفني للفريق مدرب ذكي ولديه القدرة على التعامل مع كافه الظروف الصعبة التي مر بها الفريق. 

وأضاف أيمن يونس في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن أي مدرب في العالم يبحث عن شىء واحد فقط وهو التوفيق مشددا أن التوفيق لا يحدث سوى بتحقيق العداله بين لاعبي الفريق. 

وتابع أن باتشكيو اتخذ قرارا بـ أن من يقدم اداء جيد في المران وملتزم ومنضبط سيشارك في المباريات بشكل اساسي مشددا ان العداله لن تتحقق سوى بتلك الطريقه 

وأكمل أن في حال وجد باتشيكو ان مصطفي محمد وفرجاني ساسي نجما الفريق مازالا بعيدان عن مستواهما لن يكون لهم مكان في التشكيل الاساسي للفريق 

وأضاف أن باتشيكو مدرب " صنايعي " قادر على العمل تحت اي ظروف و توظيف جميع اللاعبين لديه ليغطي غياب اي للاعب اخر مهما كانت اهميته
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