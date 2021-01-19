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توك شو

مذيعة تروي تفاصيل تعافيها من كورونا على الهواء وطبيب ينفعل ..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:16 م
الإعلامية نهى عبد
الإعلامية نهى عبد العزيز
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البهي عمرو
روت الإعلامية نهى عبد العزيز، مذيعة برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإعلامية نهى عبد العزيز، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من 15 يومًا، وبعد ذلك قامت بعمل مسحة وأثبتت إنها تعافت.

وأكدت الإعلامية نهى عبد العزيز أنها خلال فترة المرض كانت تجلس في غرفة بمفردها، خوفًا على زوجها وأولادها.

ولفتت الإعلامية نهى عبد العزيز إلى أنها أثناء جلوسها فى الغرفة بمفردها كانت تشعر بـ ضيق، وأن الغرفة تضيق عليها، معلقة "كنت بحس أن الجدران بتقرب من بعض وهتقفل عليا".

وأشارت الإعلامية نهى عبد العزيز إلى أن الشيء الوحيد الذى كان يسعدها هو فتح النوافذ الموجودة فى الغرفة والنظر لـ الشجر، والعصافير ونسيم الجو.

وكشفت الإعلامية نهى عبد العزيز عن أنها من الشخصيات التى لا تحب العلاج، ولكن خلال الإصابة بـ كورونا التزمت بالأدوية.

وأوضحت الإعلامية نهى عبد العزيز أنها تناولت خلال الإصابة مضادات حيوية، وهو ما جعل الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، ينفعل قائلا "ليه خاتى المضاد الحيوي؟"، مؤكدًا أن منظمة الصحة حذرت من تناول المضاد الحيوي خلال فترة الإصابة بكورونا.  

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