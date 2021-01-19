من إدفو إلى تونا الجبل.. الأصول التاريخية لأسماء مدن وقرى مصرية ومعنى كل منها

في كتاب بعنوان "أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة- الجزء الثاني"، سلط الكاتب سامح مقار الضوء على الأصول التاريخية لأسماء مجموعة من القرى والمدن والمحافظات المصرية والتي اشتُقت في الأساس من اللغة المصرية القديمة ثم حُرفت على مر العصور وصولًا إلى الأسماء المتعارف عليها في وقتنا الراهن.





نرصد في التقرير التالي الأصول التاريخية لأسماء بعض المدى والقرى المصرية ومعنى كل منها:





1. مدينة إدفو:





هي مدينة تقع في شمال محافظة أسوان، وترجع شهرتها إلى المعبد المعروف باسم "معبد إدفو" والذي شُيد في عصر البطالمة، وقد عُرفت المدينة في النصوص المصرية القديمة باسم "بحودت" وفي القبطية "أبدو" أو "أفدو" ثم حُرفت في القبطية إلى "اتبو" وما على غرارها وأصبحت بعد ذلك في العربية "إدفو".





وسُجلت على جدران معبدها الشهير أسطورة الصراع بين "حورس" و"ست"؛ وكان الاسم اليوناني للمدينة "أبوللوتوبوليس ماجنا" أي مدينة "أبوللو الكبيرة" نسبة إلى "أبوللو" أحد آلهة الإغريق في الأساطير اليونانية.





2. محافظة أسيوط:





قيل إن اسمها بمعنى "المحروسة" أو "المحمية"، إذ تُعرف في اللغة القبطية بـ"سيوط"، المأخوذة من لفظة "ساوت" في اللغة المصرية القديمة والتي ربما تعني "الحامية" أو "المحمية"، في حين سماها اليونانيون "ليكوبوليس" وهو اسم معناه "مدينة الذئب"، وأطلقوا عليها اسمًا آخر هو "بر-إنبو" ويعني "بيت أنوبيس" نسبة إلى الإله "أنوبيس"، الذي يُعرف أيضًا بـ"إله الموت" عند المصريين القدماء والذي كان يُعبد هناك، وأضيف الألف إلى كلمة "سيوط" ليصبح الاسم في العربية "أسيوط"، حسبما أوضح الكاتب سامح مقار في فصل من كتابه بعنوان "أصل أسماء البلاد".





3. قرية تونا الجبل:





عُرفت "تونا الجبل"، التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، في النصوص المصرية القديمة باسم "تاحنت" بمعنى "البركة" أو "الفيضان"، وسُميت في العصر اليوناني بـ"تا- ونس" وله نفس المعنى السابق، والذي يشير إلى التجمع المائي الذي يحدث في هذه المنطقة نتيجة للفيضان؛ ومن لفظة "تاونس" اشتُقت الكلمة العربية "تونا" وأضيفت إليها كلمة "الجبل" لموقعها في منطقة جبلية صحراوية.





4. مدينة دمنهور:





هي عاصمة محافظة البحيرة، وأصل اسمها مصري قديم حيث عُرفت في النصوص القديمة باسم "دى مى إن حور" ومعناه "مدينة حورس" باعتبار أنها كانت مركزًا من مراكز عبادة هذا الإله، والشق الأول من الاسم بمعنى "مدينة" وكلمة "حور" يُراد بها "حورس"، وقد تحورت في القبطية لتصبح "دى مي ن هور"، وأطلق عليها اليونانيون اسم "هرموبوليس بارفا".





5. محافظة قنا:





يُعتقد أن كلمة "قنا" مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "قنى" والتي تعني "يحتضن" في إشارة إلى ثنية نهر النيل عند قنا التي تحتضن بذراعيها مياه النيل، وكأن "قنا" تعني "المحتضنة" لمياه النيل.





6. مدينة منوف:



