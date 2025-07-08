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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان يناقش قرارات هامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

 عَقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان جلسته  بحضور  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة وكلاء كليات الجامعة.

وقد استضافت كلية علوم الرياضة للبنات بالزمالك هذا الاجتماع، وكان في استقبال أعضاء المجلس  الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية، والدكتورة سناء مأمون وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث رحبت إدارة الكلية باستضافة هذا الحدث الهام الذي يُعد أحد أبرز اللقاءات التنسيقية لمتابعة شئون العملية التعليمية على مستوى الجامعة.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس مجموعة من البنود الجوهرية، كان من أبرزها تطوير البرامج الدراسية حيث تم اعتماد تعديلات وتحديثات على اللوائح الدراسية بعدد من الكليات، من بينها الهندسة، والتربية الموسيقية، والتجارة، مع الموافقة على استحداث برنامج "Music Art" بكلية التربية الموسيقية.

وكذلك التأكيد على دعم الطلاب المتميزين والأنشطة الدولية حيث ناقش المجلس مشاركة الطلاب في فعاليات ومسابقات علمية ورياضية دولية، ومنها مسابقات "Racing Aeolus" و"White Page"، ودعم المشروعات الطلابية في مجالات الاقتصاد والهندسة والبيئة.

كذلك ناقش المجلس اللوائح المنظمة للتخرج، وآليات التنسيق، وتيسير الإجراءات الخاصة بالطلاب الحاصلين على فرص سفر ومنح دولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد  الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى لتواصل دعمها المستمر لتطوير جودة العملية التعليمية، وتوسيع الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وعالميًا.

جامعة حلوان مجلس شئون التعليم والطلاب التعليم والطلاب

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