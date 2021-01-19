بمكونات من مطبخك.. وصفة سلطة الفواكه بالنعناع اللذيذة

حافظي على صحتك بتناول سلطات الفاكهة بانتظام، مع إضافة النعناع الذي يتميز بأنه معطر للفم ويمكن إضافته إلى سلطة فواكه باردة ولذيذة، لذا نقدم لكِ وصفة سهلة وبسيطة لسلطة الفواكه بالنعناع.

مكونات سلطة النعناع بالفواكة:

تفاحة مقطعة إلى قطع متوسطة

1 كيوي ، مقطعة إلى قطع متوسطة

2 موز، مقطعة إلى قطع متوسطة

فراولة مقشرة ومفرومة

حزمة من النعناع بالإضافة إلى المايونيز والسكر والماء والملح.

طريقة التحضير:

1- اغلي السكر والماء في مقلاة، عندما يبدأ الماء بالغليان، أضيفي أوراق النعناع وقلبي.

2- يصفى السكر وشراب النعناع ويبرد في الثلاجة.

3- في وعاء ، أضيفي الثمار واخلطيها بالمايونيز ثم أضيفي السكر وشراب النعناع ويخلط جيدا.