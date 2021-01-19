ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ١٠٠٠ قرية.. محافظ الفيوم يجري أول حوار مجتمعي مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق

- محافظ الفيوم يُجري أول حوار مجتمعي مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق:

المواطن شريك أساسي في وضع رؤيته لخطط التطوير تبعًا للاحتياجات الفعلية التنسيق المتبادل والعمل التشاركي بين مختلف القطاعات لوضع خطط التطوير









أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب شريف والي بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، و سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.





في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي يوسف الصديق، مؤكدًا أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجًا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.





وأكد المحافظ أن القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسيىة لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.





واستعرض مواطنو القرى عددًا من مطالبهم واحتياجاتهم بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمال قرى الظهير الصحراوي، وغيرها من القطاعات الخدمية التى تتصل بمطالب المواطنين بمختلف قرى المركز.





استعرض محافظ الفيوم بعضًا من مشاريع المحافظة ـ المقرحة ضمن الخطة ـ ردًا على ما تم استعراضه من مطالب لمواطني قرى ومركز يوسف الصديق، موضحًا أن مشروعات الصرف الصحي سيحدث فيها طفرة كبيرة خلال الـ 5 سنوات القادمة خدمة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم البدء بالفعل في الكثير من المشروعات العالقة للصرف الصحي، وبشأن خدمات ذوى الهمم وجه المحافظ بملائمة أي مشروع جديد أو يتم تطويرة مع ذوي الهمم.





وأضاف محافظ الفيوم، أن خطط التطوير تهتم بالمشروعات التى لها تأثير إيجابي على المواطنين ويستفيد منها شريحة كبيرة، وبشأن قرية النزلة، أوضح المحافظ أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة، وبشأن قرى الظهير الصحراوي، لفت المحافظ إلى أنها تأخذ أهمية قصوى لدى الدولة لتطويرها ومدها بالخدمات، مشيرًا الى عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير واقامة عدد من المشروعات لأهالي تلك القرى.





ولفت المحافظ الى العمل على تبطين مختلف المجاري المائية بالمحافظة لمنع تسرب مياه الري وترشيد استهلاكها ـ من خلال المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية ـ مؤكدًا على ضرورة سرعة التحول إلى الري الحديث، وبشأن تنمية بحيرة قارون أكد المحافظ أنه يتم حاليًا أخذ عينات من مياه البحيرة لتحليلها بواسطة الهيئة العامة للثروة السمكية وفريق من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءت والتي من شأنها إعادة البحيرة الى سابق عهدها.





وأكد المحافظ، على مراجعة كافة طلبات واحتاجات المواطنين ومطابقتها مع المشروعات المقترحة ـ المزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية ـ لافتًا إلى عقد لقاء آخر مع المواطنين لمناقشة تلك المشاريع المقترحة وخطط تنفيذها وجداولها الزمنية، لافتًا إلى التركيز على المشروعات القائمة على استغلال الميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة وخاصة مشروعات الصناعات القائمة على القطاع الزراعي.





وأوضح المحافظ بأن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل لساحل بحيرة قارون الجنوبي والشمالي وطرحه للاستثمار، وبشأن مدينة قوته الصناعية أكد المحافظ بأنه سوف يتم العمل بها بعد اكتمال عمل مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 20 مصنعًا جديدًا بكوم أوشيم وجاري طرح 82 قطعة للاستثمار بها.











