تمارين سهلة لتحديد شكل الجسم

تعانى الكثير من السيدات من عدم الحصول على جسم رشيق ومثالي لذا نعرض لكم خطوات تطبيق تمارين سهلة لنحت الجسم للشخص المثالي وذلك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد" .

إقرأ أيضا بـ 3 طرق سهلة.. تمارين لإزالة حدبة الرقبة التمرين 1

يهدف هذا التمرين إلى ثني وتمديد عمودك الفقري وتحسين وضعيتك.

ابدأي على السجادة ، على يديك وركبتيك ، مع وضع يديك مباشرة تحت كتفيك وركبتيك أسفل وركيك.

حرك حوضك للأمام وثني في عظم الذنب ، مما يخلق قوسًا في عمودك الفقري.

حرك حوضك لأسفل ، مما تسبب في بروز عظم الذنب. ستساعد هذه الحركة على شد منطقة البطن.

كرر الخطوتين 1 و 2 عدة مرات.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





تمرين 2

سيساعدك هذا التمرين على شد الجزء العلوي من جسمك ، ويطلق عليه "مجموعة الضغط".





كما هو الحال في التمرين السابق ، ابدأ على السجادة ، على يديك وركبتيك مع وضع يديك أسفل كتفيك مباشرة وركبتيك تحت وركيك.

اخفض الجزء العلوي من جسمك قليلًا ومدد ذراعك الأيمن إلى اليسار أسفل صدرك.

ارفع الجزء العلوي من جسمك إلى الوضع الأولي ، ثم أنزله لأسفل مرة أخرى مع مد ذراعك الأيمن إلى اليمين.

بدّل الذراعين وكرر التمرين عدة مرات على كل جانب.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





التمرين 3

ابدأ على السجادة على يديك وركبتيك.

ارفع رجلك اليمنى بحيث تكون موازية لبقية جسمك.

اثنِ ساقك اليمنى عند الركبة كما هو موضح في الصورة أعلاه ثم ارخي ساقك وضعيها لأسفل.

كرر التمارين عدة مرات لكل ساق.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





التمرين 4

يهدف تمشيط الساق الخشبي هذا إلى تقوية ذراعيك وساقيك.





ابدأ على السجادة على يديك وأصابع قدميك.

اثنِ ساقك اليسرى عند الركبة وحركها إلى اليمين تحت جسمك.

قم بمسح الساق المثنية إلى اليسار.

كرر التمرين عدة مرات لكلتا الساقين.

شاهد هذا الفيديو لتعرف كيف يتم التمرين.





التمرين 5

جرب هذا اللوح العكسي لتنسيق جسمك بالكامل.





ابدأ على السجادة في وضع اللوح الخشبي العكسي مع شد قلبك ، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

اخرج برجلك اليسرى ثم تراجع للداخل.

كرر هذا التمرين عدة مرات لكل ساق.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





تمرين 6

سيقوي هذا التمرين ساقيك وعضلات البطن والجزء العلوي من الجسم.





اجلس على السجادة مع جعل ظهرك مستقيمًا ومد ذراعيك.

أدر الجزء العلوي من جسمك قليلًا إلى اليسار والمس الأرض بمرفقك الأيسر.

ارفع ذراعك ومد يدك إلى الوضع الأولي.

كرر التمرين عدة مرات لكل جانب.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





تمرين 7

اركع على السجادة مع ملامسة ساعديك للأرض.

اصعد مع ظهرك مستقيمًا ، وشد عضلات البطن والأرداف ، وامتدت ذراعيك أمامك.

تعال للأسفل. كرر التمرين عدة مرات.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





تمرين 8

يتضمن تمرين الجسر هذا رفع الساق وتناغم الجزء السفلي من جسمك.





ابدأ على الحصيرة في وضع الجسر.

ارفع ساقيك مع ثني ركبتيك واحدة تلو الأخرى.

كرر التمرين عدة مرات لكل ساق.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





التمرين 9





يمكن أن يساعدك هذا التمرين على تمرين عضلات الفخذين.





استلقِ على السجادة مع رفع ساقيك بشكل مستقيم مع فرد ذراعيك على كلا الجانبين.





افتح ساقيك قدر المستطاع ثم ارفعهما مرة أخرى.

كرر التمرين عدة مرات.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





تمرين 10





هذا التمرين هو نسخة معدلة من التمرين السابق.





استلق على السجادة واحتفظ بساقيك في وضع مفتوح.

مد يدك اليمنى إلى ساقك اليمنى .





بدّل الجوانب ومد يدك إلى ساقك اليسرى بذراعك الأيمن.

كرر التمرين عدة مرات لكل جانب.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يتم التمرين.





المزيد من التمارين التي يمكنك القيام بها للحصول على جسم متناغم:

يمكن أن يساعدك هذا التمرين في تدريب عضلات الفخذ الداخلية:





استلق على جانبك الأيسر

ضع يدك اليسرى تحت رأسك ويدك اليمنى على الأرض.

اثنِ رجلك اليمنى وضع قدمك اليمنى على الأرض أمام ركبتك اليسرى ؛

أثناء الشهيق ، ارفع ساقك اليسرى ، واجعلها مستقيمة. اخفضه أثناء الزفير.

كرري 8 مرات ثم بدلي الجوانب.

يعمل هذا التمرين على تدريب الساقين وعضلات الظهر والألوية.

ضع قدميك متباعدتين بعرض الكتفين. اقلبها قليلًا وارفع صدرك.

أثناء الشهيق ، اخفض جسدك وثني الركبتين وادفع الوركين للخلف.

اخفض نفسك ببطء واستمر لمدة ثانية عندما يكون فخذيك موازيين للأرض.

أثناء الزفير ، ارفع جسمك دون رفع قدميك عن الأرض، العودة إلى وضع البداية.

قم بعمل 3 مجموعات من 12 تكرار.

سيمد هذا التمرين الجزء الأمامي من جسمك ، بما في ذلك الفخذين وعضلات البطن.





ابدأ بالجلوس بشكل مستقيم مع ثني ساقيك على الركبتين وقدميك على جانبي فخذيك.

ثم انزل يديك على الأرض على جانبي الوركين وامشِهما مرة أخرى باتجاه مؤخرتك. قم بإمالة جذعك للخلف في نفس الوقت.

اثنِ مرفقيك وامسكهما بيديك.

قوس ظهرك وانزل برفق على ساعديك.

ابق في هذا الوضع لمدة 5-10 أنفاس.

لدعم ظهرك، يمكنك استخدام دعم .





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