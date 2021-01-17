وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

تعد مشكلة دهون البطن أو الكرش من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والرجال ولا يتقصر تأثيرها على تدمير المظهر فقط بل تسبب الكثير من المشكلات الصحية اهمها زيادة احتمالية الاصابة بمرض السكر.





ونقدم لكم من خلال موقع برايت سايد، خمس تمارين بسيطة للتخلص من دهون البطن أو مايعرف بالكرش بشكل سريع.





التمرين الاول

قف خلف كرسي وضع يديك على ظهره.

عد بضع خطوات للوراء ، مع ثني ركبتيك قليلًا حتى يصبح صدرك موازيًا للأرض.

استدر ببطء إلى اليسار ، وارفع يدك اليسرى فوق أذنك.

كرر 20 مرة ، مع تبديل الجانبين.





التمرين الثاني

استلقِ على ظهرك واقترب من الكرسي وضع قدميك عليه، ضع يديك خلف رأسك.

باستخدام عضلات البطن ، ارفع لوحي كتفك عن الأرض والمس ركبتك اليمنى بكوعك الأيسر.

كرر 20 مرة ، مع تبديل الجانبين.





التمرين الثالث

اجلس على حافة الكرسي واثن ركبتيك وضع راحتي يديك خلفك.

حرك أردافك للأمام قليلًا حتى لا تلمس الكرسي.

ارفع الرجل اليسرى المستقيمة ، واجعلها موازية للأرض.

كرر 20 مرة ، بالتناوب مع الساقين.





التمرين الرابع

استند على حافة الكرسي ، وافرد جسمك في خط مستقيم ، وخذ وضع اللوح الخشبي.

إبقاء ظهرك مستقيم و امسك اللوح الخشبي لمدة 30 ثانية.

حاول زيادة الوقت بمقدار 10 ثوانٍ كل يوم.





التمرين الخامس

أذرع منتصبة مستقيمة على حافة الكرسي.

اثن ركبتيك بزاوية 90 درجة وضع قدميك على مسافة أكبر من عرض الكتفين.

اثنِ مرفقيك وانزل لأسفل، ثم ارفعي ذراعيك للخلف تمامًا، كرره 20 مرة.



