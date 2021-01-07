في 3 أسابيع.. كيف تتخلصين من دهون البطن والأرداف العنيدة



بدون حرمان يمكنك إنقاص الوزن بسرعة ونسف الكرش برجيم مجرب وسريع يعمل على تحويل الجسم لماكينة لحرق دهون البطن العنيدة والأرداف، إليكِ خطة الرجيم لـ 21 يومًا، وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:





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الأسبوع الأول







الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..





كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن





سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا







2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي + 3 ملاعق أرز + سلطة





سناك بعد الغذاء ساعتين







ثمرة فاكهة











العشاء .. قبل النوم بساعتين







2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن





الأسبوع الثاني







أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة







