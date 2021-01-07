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مرأة

في 3 أسابيع.. كيف تتخلصين من دهون البطن والأرداف العنيدة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بدون حرمان يمكنك إنقاص الوزن بسرعة ونسف الكرش برجيم مجرب وسريع يعمل على تحويل الجسم لماكينة لحرق دهون البطن العنيدة والأرداف، إليكِ خطة الرجيم لـ 21 يومًا، وطريقة تطبيقه يقدمها  موقع "بولد سكاي" الهندي: 
الأسبوع الأول

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي + 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

الأسبوع الثاني 

أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة


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الإفطار 6 صباحًا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة أو طبق شوفان

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 قطعة من  اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 

بيضة مسلوقة  + توست سن

الأسبوع الثالث

الإفطار 6 صباحا

بيض أومليت بدون زيت  +ربع رغيف سن +قطعة جبن قريش

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاي بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

3 أيام ..
3ملاعق أرز   + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوي
3أيام
طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادي
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