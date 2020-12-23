تدليك صيني يخلصك من دهون البطن بسرعة

يعد التخلص من دهون البطن العنيدة من أكثر التحديات التي يمكن أن تواجه أي شخص حتى أولئك الذين أسسوا أسلوب حياة نشط يعتمد على الكثير من الحركة وعادات غذائية صحية .





وعرض موقع " برايت سايد " خطوات تطبيق تمرين تدليك صيني قديم " مساج " يزيد معدل حرق دهون البطن، مع تقديم شرح لشروط نجاحه.





- التدليك يجب القيام به لمدة دقيقتين مرتين في اليوم

- عمل تمرين داخلي ينظف ويزيل السموم من المنطقة ويذوب الدهون.





وأكد الموقع أن هذه التقنية وحدها لن تفي بالغرض إذا كنت من محبي البطاطس ويفضلون الوجبات السريعة ويشربون الصودا كل يوم، لكنه يعمل العجائب لأولئك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ولكن لا يزالون غير قادرين على التخلص من دهون البطن.





الحذر

تجنب استخدام هذه التقنية في الحالات التالية:





- بعد تناول وجبة دسمة مباشرة.

- إذا كنت تعاني من حصوات المثانة أو الكلى أو المرارة.

- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

- إذا كنت حاملا

- إذا كان لديك فتق.

- إذا كنت تعاني من تقرحات في الأمعاء أو المعدة.

- إذا كنت تعانين من التهاب في الرحم أو المثانة أو المبايض أو قناتي فالوب.





نوصي بإجراء هذه التقنية مرتين في اليوم: قبل الإفطار وقبل النوم مباشرة.

- استلق على ظهرك على سطح ثابت.

- افرك يديك معًا بقوة حتى تشعر بالحرارة.

- ضع إحدى يديك مستوية على زر بطنك.

- ابدأ في فرك بطنك ببطء مع الضغط اللطيف في دوائر صغيرة في اتجاه عقارب الساعة حول زر بطنك ، واجعل الدوائر أكبر تدريجيًا، يجب أن تستغرق كل دائرة من ثانية إلى ثانيتين.

- ركز على الحرارة التي تبدأ في التراكم في منطقة البطن.

- استمر لمدة دقيقتين حوالي 40-50 دائرة، من المهم أن تحافظ على دفء معدتك أثناء القيام بالتمرين.