بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ودار التحرير للطبع والنشر

استقبل الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا، اليوم، بمقر إدارة الجامعة، إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.









وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار التحرير وجامعة طنطا، حيث أوضح رئيس جامعة طنطا أن البروتوكول يتضمن تعزيز التعاون بين الجامعة وبين مؤسسة دار التحرير فى مجالات الطباعة والصحافة والإعلام والنشر والتدريب والإعلان.





وأكد رئيس جامعة طنطا، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية عامة، ومؤسسة دار التحرير خاصة بإصداراتها المختلفة ذات الشعبية الواسعة في خدمة المجتمع، ‏وتوعية الرأي العام وانحيازها للوطن في مواجهة التحديات.





‏أكد إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير أن جامعة طنطا منارة للتثقيف والتعليم والتنوير في قلب الدلتا، ‏وأشاد بالشراكة العلمية لجامعة طنطا في أفريقيا￼ ‏، وإنشاء فرع لها￼ في جيبوتي لخدمة الأشقاء في القارة السمراء.



