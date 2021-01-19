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توك شو

حافز يصل لـ 20%.. رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكشف تفاصيل دعم صادرات الشركات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:37 م
ايتيدا
ايتيدا
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هاني حسين
قال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، إن برنامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات مستمر منذ 10 سنوات، ونعمل على مساندة الشركات المصرية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل في اتجاهات التصدير.

وأضاف محفوظ   في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نعمل على دعم صادرات الشركات خلال عامين متتاليين".

وتابع :"  البرنامج يدعم الصادرات بحافز يتراوح من 10 إلى 20 % من القيمة المضافة لصادرات  الشركات".

واكمل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ايتيدا:"  قاعدة بيانات مسجل بها الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير والشركات التي  ان تقوم بـ شطة تصديرة وغير مسجلة تدخل على موقع الهيئة للتسجيل ".

ولفت محفوظ:"  تقديم المساندة التصديرية على العائدات المحصلة الصادات، وبرنامج الصادرات يساهم في تحسين وتطوير خطط الهيئة التنموية".

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