وزير الأوقاف يعتمد 50 خطيبا بالمكافأة على بند التحسين

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 19/ 1/ 2021م عدد (50) خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين .





وتنوعت أسماء الخطباء معتمدين، في عدة محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان.





توزيع 3500 زي أزهري على أئمة الأوقاف

وزعت وزارة الأوقاف، الزي الأزهري للأئمة، تم توزيع الدفعة الثالثة عشر من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم 3500 إمامًا، وذلك بمحافظات : (الشرقية – الدقهلية – المنوفية – أسيوط – قنا – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – سوهاج )، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (42667) زيًّا أزهريًّا ، ومازال التوزيع مستمرًا.





وناشدت وزارة الأوقاف، الأئمة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

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وذكرت أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 4/2/2021 م.



