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برلمان

السادات لبرنامج كلمة واحدة: مش شمتان في علي عبد العال

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:57 م
المذيع محمد دسوقي
المذيع محمد دسوقي رشدي
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القسم السياسي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشهد السياسي تعاد صياغته في ظل وجود غرفتين سياسيتين وهو مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد في حوار خاص مع محمد دسوقي رشدي لبرنامج كلمة واحدة المذاع علي نغم اف ام، أنه كان غير مؤيد لعودة مجلس الشيوخ ولكن بالتجربة والممارسة من خلال تدخله في بعض القضايا التي تخص حقوق الإنسان تفاءل جدا.

وأكد أن مجلس الشيوخ سيلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية لأن من صميم صلاحياته كل ما يخص الديمقراطية والحقوق والحريات والمساواة وأعرب عن سعادته البالغة برغم اعتراضه على مجلس الشيوخ في البداية.

كما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس النواب الحالي مبشر للغاية، وخصوصا بأداء رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي الهادئ العاقل الحازم. 

أما عن استدعاء الحكومة والاستماع لها داخل مجلس النواب فهذا يدل على أننا بصدد مجلس نواب قادر على إثارة كل القضايا اللي بالنهاية بتكون في صالح المواطن.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه لا يشعر  بالشماتة في الدكتور علي عبد العال كما يروج البعض بل يتمنى أن يستفيد مجلس النواب من خبرته كعضو من أعضائه في الفترة القادمة.
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