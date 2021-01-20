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تعليم

البحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية.. ورشة عمل في جامعة حلوان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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إسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «نظرة على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية: المكتسبات والتحديات»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي .

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة عزة صالح رضوان الرئيس الفخري للشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي ومدرب دولي معتمد لأخلاقيات البحث العلمي، والدكتور ماهر فوزي محمود نائب رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة والمستشار القانوني، والدكتور محمد القصاص أستاذ مساعد بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي ومدير وحدة دعم البحث العلمي  بجامعة حلوان وعضو المجلس العلمي المتخصص للبحوث الطبية ASRT، والدكتورة هالة عدلي حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية والمدير العام السابق للمركز الدولي للإتاحة الحيوية والبحوث الصيدلانية، و الدكتور هاني سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي ومدرب دولي معتمد لأخلاقيات البحث العلمي .

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من  الموضوعات الهامة للباحثين منها "مواد قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020".


وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالبحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية .

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم الجمعة 22 يناير، فى تمام الساعة 3 عصرا، لإقامة الورشة.

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كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط: 


Passcode: 961001 ،Meeting ID: 810 2975 4249
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