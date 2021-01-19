جو شيطاني.. أمين الفتوى يعلق على ما يحدث في بعض الأفراح الشعبية.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الغناء في الأفراح؟.





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الغناء والموسيقي حلال في منهج دار الإفتاء المصرية، ولكن الموسيقى مع حضور الراقصات تكون حراما لأن هذا يغضب الله.





وذكر أن الأفراح لو لم نغن فيها ونضرب الدف فمتى نفعل ذلك؟ منوها بأن هذا من الامور التي لا حرج فيها لإظهار الفرح والسرور فى البيت الذي يقام فيه الفرح، موضحا أن الغناء جائز، وهذا ليس معناه ارتكاب المحرمات وإحضار الراقصات في الأفراح، فالغناء في نفسه جائز لإظهار الفرح والسرور ، فحلاله حلال وحرامه حرام.





وأكد أن الغناء في الأفراح جائز بضوابطه بدون فعل ما يغضب الله، لافتا إلى أن ما يحدث في بعض الأفراح الشعبية من الممكن أن نطلق عليها جو شيطاني لما يحدث فيها من أمور تخالف الشرع.





حكم الغناء والموسيقى