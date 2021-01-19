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رياضة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:22 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق نبيل الحلفاوي على قرار اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي 4 مباريات بعد اعتراضه على حكم اللقاء. 


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏للجنة المؤقتة واتحاد الكرة القادم ولجان المسابقات والحكام والانضباط وكل المسئولين عن المنظومة:أعجب لمن يتجنب الطريق الأسهل.. ألا وهو "إمشي عدل يحتار عدوك فيك" هو الطريق الأسهل لأن كل ما هو مطلوب "التجاهل" تجاهل الألوان والجماهير والإعلام والسوشيال ميديا وأية ضغوطات العدالة عمياء".

وقرر اتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. 


ومن المقرر على ضوء هذا الإيقاف أن يغيب اللاعب عن 4 مباريات مهمة سيخوضها الفريق أمام المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.
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