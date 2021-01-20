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أخبار العالم

سوريا تسجل 92 إصابة و9 وفيات بـ فيروس كورونا في يوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:01 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13224 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة في تقريرها عن الوضع الوبائي في البلاد، تعافي 72 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6696.

فيما سجلت الوزارة السورية وفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 850 حالة. 
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