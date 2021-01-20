متخصص مسابقات.. مواطن يكشف: كسبت عربيتين واشتريت منتجات لشركة بـ 100 ألف جنيه

قدّمت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المُذاع على شاشة "النهار" فقرة خاصة، عن المسابقات التي تطلقها الشركات المختلفة، والمُستهدف منها، وكيف يمكن للمواطن الفوز بها.





وقالت ريهام سعيد، إنها كانت تعشق مشاهدة برامج المسابقات المختلفة، مثل "آراب آيدول"، أو مسابقات المواهب الغنائية "اكس فاكتور" أو برامج الأسئلة الثقافية العامة، مؤكدة: "مكنتش أعرف أن المسابقة بتتاخد تجارة، وإن فيه ناس شغلانتها إنها تكسب مسابقات".





والتقت ريهام سعيد، أحد المواطنين، الذين يستهدفون المشاركة في المسابقات المختلفة، ويدعى أحمد زكريا من بورسعيد، ويشارك في المسابقات المختلفة التي تطلقها الشركات، حيث أوضح : "اشتغلت في جوجل لمدة عامين، ولكنى استهدفت دخول المسابقات والتربح من خلالها، بجانب عملي الخاص.. نعم كسبت عربيتين بخلاف مسابقة استحوذت فيها على 18 جائزة.. بجانب أجهزة كمبيوتر ".



