الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

وصلت سلالة كورونا الجديدة المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا، إلى 60 دولة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.





وذكرت منظمة الصحة العالمية ، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا ، وصلت إلى 60 دولة على الأقل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وفي وقت سابق، أفادت المنظمة بأن النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا وصلت 20 بلداً حول العالم.





ودعت الصحة العالمية إلى التوسع في دراسة التسلسل الجيني ، ومشاركة البيانات، كما طالبت بتعاون علمي أكبر للتعامل مع الأمور غير المعروفة عن تلك الطفرات.



