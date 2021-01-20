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أخبار البلد

تعيين 793 شابا وإصدار 1261 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة بأسيوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 793 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2477 شابًا ، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي - عن قيام المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 43 ألفًا و 961 جنيهًا ، لـ 27 عاملًا من المسجلين بالوحدة ، فضلًا عن تسجيل 16 عاملًا جديدًا وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 102 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى  تلقى 14  شكوى  تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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