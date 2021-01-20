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أمطار متفرقة وطقس شديد البرودة.. حالة الجو اليوم الأربعاء 20/1/2021 فى مصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:34 ص
احوال الطقس
احوال الطقس
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء.

تتوقع هيئة الأرصاد طقسا  مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة،  وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من  السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم  ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد،  ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.
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