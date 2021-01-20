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مرأة

سهلة وغير مكلفة.. اصنع غسول للوجه بهذه الطريقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:39 ص
بطريقة سهلة وغير
بطريقة سهلة وغير مكلفة... اصنع غسول للوجه
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أسماء عبد الحفيظ

تحتاج بشرة أغلب الفتيات لغسول الوجه، بعيدا عن الصابون وغيره، فالبعض يعاني من حساسية البشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تبحثين عن غسول للبشرة طبيعي وبأقل التكاليف يمكنك استعمال هذا الغسول الذي لن يأخذ وقت فى تحضيره. 


حيث كشف موقع "بولد سكاى" ، أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الشتاء من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.


وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.


طريقة استعمال الغسول

معلقتين من عصير البطاطس يمكنك غسل وجهك بها أو وضعها على وجهك لمدة ٥ دقائق فقط بمجرد اخذ ساندوتش على الفطار او تحضير وجبة الإفطار لنفسك سوف يمر الوقت سريعا وعليك غسل الوجه بماء دافئ .و

وبعد ذلك ماء بارد من أجل غلق المسام مرة اخري نتيجة للاستعمال الماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق نتيجة لإخفاء حب الشباب وجميع مشاكل البشرة.

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