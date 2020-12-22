10 فوائد للتمر.. من تحسين صحة العظام إلى تعزيز جمال البشرة

فوائد التمر، أثبت العلم، قدرة التمر على الشفاء ، إلا أننا نحب أيضًا تناوله في الغالب فهو محبب لدى الكثير، لذلك نكشف عن عشر فوائد للتمر.

الفوائد الصحية للتمر

التمر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف، كما أنه يحتوي على الكالسيوم ، الحديد ، الفوسفور، البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك. ويطلق عليها أيضًا اسم البديل الصحي للسكر ، لأنها على عكس السكر لا تساهم بالسعرات الحرارية الفارغة.

1. يخفض الكولسترول

التمر خال من الكوليسترول وقليل الدهون يمكن أن يساعدك تضمينه بكميات أقل في نظامك الغذائي اليومي في مراقبة مستوى الكوليسترول ، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

2. التمر غني بالبروتينات

تبحث عن التحميل على البروتينات. قد تساعد إضافة بعض التمر في نظامك الغذائي. يعتبر التمر مصدرًا قويًا للبروتينات التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا ، وحتى الحفاظ على قوة عضلاتنا . يُطلب من الكثير من رواد صالة الألعاب الرياضية بانتظام تناول بضع تمور كل يوم كجزء من روتينهم اليومي.

3. غني بالفيتامينات

يحتوي التمر على الفيتامينات مثل B1، B2، B3 و B5، وكذلك A1 و C . إذا كان لديك عدد قليل من التمور كل يوم ، فلن تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات، لن تحافظ على صحتك فحسب ، بل سيكون هناك تغيير ملحوظ في مستويات الطاقة لديك أيضًا لأن التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا، لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .



4. يحسن صحة العظام

يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا. نعم سمعتنا. التمر غني بالسيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، ومنع حالات مثل هشاشة العظام .



5. يقوي الجهاز العصبي

محمّل بالبوتاسيوم ، ومع ذلك يحتوي على القليل من الصوديوم ، وهذا يقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على نظامك العصبي. يساعد البوتاسيوم على تقليل الكوليسترول ، ويبقي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت السيطرة.



6. غني بالحديد

بصرف النظر عن الفلور الذي يحافظ على صحة أسنانك ، يحتوي التمر أيضًا على الحديد الذي ينصح به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يسبب التعب أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم الصدر. بالإضافة إلى أنها رائعة لتنقية الدم أيضًا.

7. يعزز الهضم

إذا قمت بنقع القليل من التمر في الماء ومضغه يوميا ، فإن الجهاز الهضمي سوف يتصرف بشكل جيد للغاية. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك.

8.التمر يحسن البشرة

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ، كما تحافظ على نعومة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية ، فإن دمج التمر في نظامك الغذائي قد يساعدك على المدى الطويل. يأتي التمر الزائد أيضًا مع فوائد مضادة للشيخوخة ، ويمنع تراكم الميلانين في جسمك.

يحتوي التمر على كمية مناسبة من فيتامين سي ، وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة



9. التمر علاج للصداع

يُقال إن التمر هو وسيلة ممتازة للسيطرة على الصداع .

10.التمر يساعد في زيادة الوزن

السكر والبروتينات والفيتامينات الأخرى الموجودة في الفاكهة في عدم زيادة الوزن ، خاصة عند الحاجة إليها. بالمناسبة ، يقال أنه عند تناول التمر مع الخيار ، يساعد التمر في الحفاظ على وزنك في المستوى الطبيعي.







مصدر المعلومات موقع food.