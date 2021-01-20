عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار





وقال الفنان عباس أبو الحسن "التورتة المشينة اللي تدعو فعلا للخجل هي تورتة التركيبة النفسية المجتمعية لأمة فاشلة في كل شيء إلا تصحيح كراريس الغير ..تثيركم العورة وانتم العوار يمشي علي قدمين!".









كانت قد تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء" بنادى الجزيرة أمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.









وقررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن واقعة بعد انتشار الصور التى تحمل صورا جنسية على مواقع التواصل الاجتماعى.



وقرر مجلس إدارة نادى الجزيرة ايقاف كافة العضويات اللاتي شاركن في الموقف المؤسف داخل النادي بإقامة حفلة بصور مسيئة على التورتة لحين انتهاء التحقيق.

وجاء القرار وفقا للائحة النادى الخاصة بالأفعال المشينة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.

علق الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على أزمة "التورتة الجنسية" لسيدات نادى الجزيرة التى أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.