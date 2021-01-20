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منوعات

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
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مريم صليب
قد يكون شيء مؤسف أن يحدث أمر غير متوقع في حفل الزفاف، فإن ذلك اليوم لا يحتمل أي مفاجآت فالجميع يكون متوترا بشكل كبير إذا كانت العروس أو العريس ولكن هروب العريس قد تكون كارثة وليست مفاجأة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن عريسا يبلغ من العمر 32 عاما، هرب من حفل زفافه قبل ساعتين من بدئه بعد سؤال من والدة العروس جعله يرتبك ويفكر في الهروب. 

يروي الشاب الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن والدة العروس فاجأته بسؤال عن حياته الشخصية لم يتمكن من الرد عليه، مما جعله يعيد النظر في الزواج بشكل عام من تلك الفتاة والارتباط بتلك الأسرة. 

أوضح الشاب أن السؤال الغريب الذي سألته والدة العروس كان له علاقة بعلاقاته النسائية السابقة وما إذا كان مازال على علاقة بإحداهن، بالطبع رفض الشاب الإجابة عن ذلك السؤال بالرغم أنه سؤال عادي يتبادر إلى ذهن أي أم. 

أكد الشاب أنه لا يعلم السبب الذي دفعه لترك الزفاف والهروب في ذلك اليوم، ولكنه أشار إلى أنه شعر بالخوف من والدة العروس لأنها تشك فيه وأنه يكره الشخص الشكاك فغادر المكان ولم يخطر بباله الخسائر التي قد تحدث نتيجة تصرفه، وكان أولها انهيار الحالة النفسية للعروس. 
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