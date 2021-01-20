حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 59 جون بايدن ونائبته

يؤدي اليوم، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُقام حفل التنصيب التاسع والخمسين في تاريخ الولايات المتحدة تحت شعار "أمريكا متحدة"، في إشارة إلى مساعي لم شمل الأمريكيين بعيدًا عن الاستقطابات الحادة التي شابت عهد الرئيس دونالد ترامب.









وأعلنت لجنة التنصيب الرئاسي جدول مراسم حفل التنصيب، حيث من المقرر أن يحضر بايدن قبل حفل التنصيب بثلاث ساعات قداسًا في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.









وسيصل بايدن إلى مبنى الكونجرس في الحادية عشرة صباحا، بحسب الجدول المعلن من قبل إدارة الحفل، وسيبدأ برنامج الافتتاح بعدها بخمسة عشر دقيقة والمكون من صلاة يتلوها الأب ليو ج. أودونوفان.









وتلي الصلاة قراءة تعهد بالولاء، ثم يتلو ذلك غناء للنشيد الوطني من أداء المطربة ليدي جاجا، وقراءة أشعار من أداء الشاعرة أماندا جورمان، وبعدها أغان للمغنية جنيفر لوبيز.









وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 46 بصورة رسمية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.









وبعدها بساعتين ونصف، سيضع بايدن إكليلا من الزهور في مقبرة أرلينجتون الوطنية، على قبر الجندي المجهول، وسيرافقه نائبته كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف، والرؤساء باراك أوباما وزوجته ميشيل، وجورج دبليو بوش وزوجته، لورا بوش، وبيل كلينتون وزوجته الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون.









وفي الثالثة والنصف، سيتلقى بايدن مرافقة عسكرية توصله إلى البيت الأبيض ليبدأ مهامه رسميا.









وفي الثامنة والنصف مساء، سيستضيف الممثل توم هانكس عرضا يظهر فيه الرئيس ونائبته ويتضمن عروضا فنية من أداء جاستن تمبرليك، وديمي لوفاتو، وانت كليمونز، وجون بون جوفي، وغيرهم.









ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل تنصيب خلفه اليوم، بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.











ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض صباح اليوم إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث سيُقام حفل توديع له.









ونظرًا لظروف الطوارئ الصحية المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، تقرر منع الحضور الجماهيري في حفل التنصيب، والاكتفاء بحضور المدعوين الرسميين من كبار المسئولين والشخصيات العامة، وقد استعاضت اللجنة المشرفة على مراسم التنصيب عن الحضور الجماهيري بغرس 200 ألف علم في الحديقة المواجهة لمبنى الكونجرس حيث تُقام مراسم التنصيب.









ولا تزال أحداث الهجوم على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات تلقي بظلالها وتضيف غرابة جديدة على حفل تنصيب بايدن، إذ أغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في محاولة لمنع حصول أي اعتداء على غرار الهجوم الذي قادته مجموعات يمينية متطرفة واقتحام الكونجرس أثناء المصادقة على انتخاب بايدن في 6 يناير الحالي.