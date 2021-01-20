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بين الناس

قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - ابانوب نبيل
التزم المواطنون بارتداء الكمامة الطبية وذلك خلال التنقل بوسائل المواصلات أو السير  فى الشوارع وكذلك المواطنين المارة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء، بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة "صدى البلد"  مدى استجابة وحرص المواطنين   علي اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩.


يذكر أن استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد، تقريرا عن إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومدى فعالية الإجراءات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتطبيق الغرامات على المواطنين.


حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط 20907 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، حيث تم توقيع الغرامة على حوالي 19715 شخصا بإجمالي ما يقرب من مليون جنيه.


وأوضحت الداخلية في بيان أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة 19715 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال  1192لعدم سداد الغرامة المقررة.

وأكد محافظ القاهرة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم  بجميع أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
قناع السلامة.. شاهد التزام المواطنين بالكمامات للوقاية من كورونا.. صور
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