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برلمان

شوقي لـ النواب: هدفنا تحويل التعليم من الحصول على الدرجات إلى العلم والمعرفة وبناء الشخصية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:08 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم في مصر كان قد وصل لمرحلة من الضروري إصلاحه ولا يمكن استمراره بالوضع القديم.


وأضاف طارق شوقي، خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن التعليم في مصر كان يعتمد على ثقافة الدرجات والورق والشهادات، بدلا من ثقافة المعرفة والعلم.


وأوضح أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح وتطوير التعليم تقوم على تحويل المجتمع لمجتمع المعرفة والعلم وليس مجتمع الشهادات والدرجات.


وأشار إلى أن فلسفة الإصلاح تقوم على خلق الشخصية الإبداعية والنقدية، من هنا انطلقت المناهج الجديدة لبناء الشخصية المصرية.


ولفت إلى أن مشروع التطوير والإصلاح انطلق في 2016، وتم إتاحة وتوصيل التكنولوجيا والمعرفة من خلال شرائها وتوفيرها لـ 100 مليون مصري.


وأوضح أن بناء أي نظام تعليمي يحتاج إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه تم تطوير المناهج وتعليم اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.
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