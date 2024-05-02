الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: نتحرك لتقديم خدمة مميزة للمواطن

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 5 مستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نتحرك على مستوى تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري بدون أن يؤثر ذلك على أن يتحمل المواطن نفقات إضافية".

وأضاف: "لدينا مستشفى متخصصة في الأورام قامت بإنشائها وزارة الصحة وهي مستشفى دار السلام التي تتعامل مع أورام الثدي، وقامت وزارة الصحة بتوسيعها وزيادة الأقسام وإضافة أماكن أجهزة جديدة، وقامت الدولة بعمل عقد شراكة مع المعهد رقم واحد في أوروبا لعلاج الأورام".

وأشار: "المعهد سيقوم بتجهيز الأماكن وتقديم الخدمة العلاجية على نفس الخدمة العلاجية التي يتم تقديمها في المعهد بفرنسا"، موضحا: 70% من عدد الأسرة ستحصل عليه وزارة الصحة والسكان لتقديمها للعلاج على نفقة الدولة ومن خلال التأمين الصحي".



وتابع: "الدولة تتشارك مع القطاع الخاص والدولة هي المتحملة تكلفة نفقات المواطن عندما يعالج في هذه المستشفيات بنفس المعايير والشروط التي يعالج بها في القطاع الخاص".

