وزير التعليم: تطوير المناهج بالتعاون مع الشركات الكبرى.. ودول عربية طلبت اعتماده كمنهج لديها

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن وزارته قامت بتطوير المناهج بالتعاون مع الشركات الكبرى من أجل تعليم مختلف، ووضع هذا النموذج على أرض الواقع.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.









وقال وزير التربية والتعليم: "كنا نسابق الزمن لتحقيق هذا الإنجاز، والرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تنفيذ التطوير في سنة وتطوير المهارات الحياتية وإدارة الذات واحترام التنوع"، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية تطلب اعتماد هذا كمنهج تعليم لديهم.









وأضاف أن التطوير الذي قامت به وزارته اعتمد على تعدد مصادر التعلم، وأنه لا يجب أن يكون هناك مصدر تعلم واحد وهو الكتاب، لافتا إلى أن هناك تطويرا تكنولوجيا، وتابع: "الوزارة اختارت الطريق الأصعب بإلغاء نظام الحفظ والتقييم عبر طرق حديثة".









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا يجب أن نترك البلاد فريسة للحفظ والتلقين، قائلا: "حرام أن نترك الأولاد في هذه المشكلات ويجب تطوير طريقة التعلم والتقييم، خاصة في النظام الثانوي".