المشدد 3 سنوات لموظف في وحدة مرور زور رخصة سيارة ببنها

وجاء في أوراق الأحالة أن " ا.م.ا " موظف بوحدة مرور اتفق مع مجهول على تزوير محررات رسمية عبارة عن خطابات بيع سيارة نقل بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية على خلاف الحقيقة فيما قام شريكه المجهول بتقليد أختام شعار الجمهورية وأختام جهات حكومية وأختام كودية منسوب صدورها لإدارة المخازن العامة وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور.





وعلى الفور تم ضبط المتهم واحالته الى النيابة التى امرت بحبسه واحالته الى محكمة الجنايات فقضت بحكمها السابق.







من ناحية اخرى لقى سائق توك توك مصرعه فى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بعد قيام ربة منزل وعاطلين بإلقاء مادة شطة حارقة على وجهه، لسرقته بالإكراه ما أسفر عن انقلاب التوك توك به، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.