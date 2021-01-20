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حوادث

المشدد 3 سنوات لموظف في وحدة مرور زور رخصة سيارة ببنها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف وحدة مرور بتهمة التزوير في محررات رسمية خاصة برخصة سيارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد أبوالفتوح حبص وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أوراق الأحالة أن " ا.م.ا " موظف بوحدة مرور اتفق مع مجهول على  تزوير محررات رسمية عبارة عن خطابات بيع سيارة نقل بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية على خلاف الحقيقة فيما قام شريكه المجهول بتقليد أختام شعار الجمهورية وأختام جهات حكومية وأختام كودية منسوب صدورها لإدارة المخازن العامة وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور.

وعلى الفور تم ضبط المتهم واحالته الى النيابة التى امرت بحبسه واحالته الى محكمة الجنايات فقضت بحكمها السابق.

من ناحية اخرى لقى سائق توك توك مصرعه فى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بعد قيام ربة منزل وعاطلين بإلقاء مادة شطة حارقة على وجهه، لسرقته بالإكراه ما أسفر عن انقلاب التوك توك به، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

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