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اقتصاد

رؤوف: الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات وتوقعات بتسارع وتيرة النمو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية، خاصة خلال عام 2020 والذي شهد الموجة الاولى لفيروس كورونا.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال أزمة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي رغم شدة الازمة وفي ظل انكماش اقتصاد العالم.


ولفت إلى أن توقعات المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التسارع في النمو الاقتصادي ليستعيد معدلات النمو من 2  و 2.4 الي 5.5 علي مدار ثلاث سنوات القادمة .

وتابع :مما يعني زياده في معدلات النمو و زيادة الاستثمارات الأجنبية و الاستفادة من تغيرات التي طرقت للآثار الاقتصادية الدولية و عمليات التحويل الرقمي و الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية 
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