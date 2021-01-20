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أصل الحكاية

من راقصة لأشهر جاسوسة في التاريخ.. تعرف على قصة ماتا هاري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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منار نور
مارجاريتا جِرترودا ، هو الاسم الأصلي لماتا هارى التي لقبت بأشهر جاسوسة بالتاريخ ، والتي انتهت حياتها اعداما بالرصاص على يد الفرنسيون . 

ولدت مارجاريتا عام 1876 في هولندا ، ثم تزوجت وانجبت في سن التاسعة عشر من عمرها، وهاجرت مع زوجها إلى إندونيسيا ، وهنا ككانت بداية التحول في حياتها  . 

انبهرت بالشرق، وانجذبت للرقص الشرقي فتعلمته واتقنته سريعا ، وبعد عاما من زوجها انجبت طفلا مريضا توفى بعد ولاته بعام ، ولكن زوجها لم يدم طويلا وانفصلت عن زوجها . 

وصلت مارجايتا باريس عاما 1903 ، وكان الشي الوحيد التي تستطيع فعله لكسب رزقها هو الرقص . 

تعود مرة اخرى إلى باريس ولكن باسم ماتا هارب ومع ازداد عدد المعجبين بها ، وذاع سيطها خارج باريس ، واصبحت راقص مشهورة في ذلك الوقت . 

وبدا يعجبب بيها بعض الساسة وكبار رجالة الدول المهمين ، وكان اولهم قنصل المانيا في هولندا الذي عرض عليها العمل ل صالح المخابرات الالمانية ومع بداية الحرب العالميه الاول عام 1914 . 
 
وكانت ماتا هاري تستخدم في عملها شفرة شديدة التعقيد لمراسلة عملائها في المانيا ، حيث كانت تتقرب من رجال الساسية لدول الوفاق كفرنسا وانجلترا وروسيا ، وحقق الالمان انتصارا كبيرة في تلك الفترة، ولكن لم تدم وقتا طويلا حيث تم القبض عليها في عام 1916 من قبل السلطات الفرنسية بتهمة التجسس ولكن لم يكن هناك ادلة تثبت ذلك . 

وانتهي الامر بالاتفاق مع السلطات الفرنسية بالعمل لحسابهم والحصول علي معلومات سريه نظرا لعلاقتها السرية بعدد من الظباط الالمان 

واستمرت ماتا هاري بالعمل المزدزج بين السلطان الفرنسية والالمانية وقدمت لهم خدمات كثيرة 

ولكن الالمان اوقعوا بيها انتقاما ، حيث ارسل الالمان خطابات مشفرة بفمها للفرنسيين مما جعل الفرنسيون يلقون القبص عليها مرة ثانية وتم محاكمتها واعدمت رميا بالرصاص عام 1917.




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