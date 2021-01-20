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أخبار العالم

تنصيب بايدن.. الرئيس الألماني: مسرورون لأن أمريكا ستصبح بجانبنا مجددا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:02 م
الرئيس الألمانيو
الرئيس الألمانيو الرئيس الأمريكي الجديد
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دعاء أبوهشيمة
أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيسًا، مؤكدًا أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.
      
وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو: "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجددًا في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

وقبل قليل، أعلن مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه يعتزم إصدار  17 أمرا رئاسيا يتراجع خلالهم عن تدابير اتخذها الرئيس المنتهية ولايته.

وقال مساعدو الرئيس الأمريكي الجديد إن بايدن سيتعهد بعودة الولايات المتحدة الى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، ويتولى قيادة دولة منقسمة بشدة لاقت مجموعة من الأزمات يمكن القول إنها أكبر من أي أزمات واجهها أسلافه.

وسيكون الاحتفال ذاته الذي يتم فيه نقل السلطة الرئاسية، وهو تقليد ديمقراطي أمريكي مقدس، بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي يواجهها بايدن.

ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل تنصيب خلفه اليوم، بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.

ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض صباح اليوم إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث سيُقام حفل توديع له.
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