التعليم العالي تكشف مفاجأة سارة للطلاب عن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

لجأت وزارة التعليم العالي مؤخرا إلى أبتكار حل جديد لما تشهده الجامعات الخاصة سنويا من شكوى الطلاب بعد قبولهم بسبب قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، وغيره من المشكلات في التقديم الأمر الذي جعل من الضرور تحويل تنسيق الجامعات الخاصة إلى إلكتروني.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن الوزارة رصدت قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة ، بحيث يقوم على تطبيق التنسيق الاليكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.





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وأضاف وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز"، موضحا أن هذا نظام الإلكتروني مستحدث وأنه تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا، مؤكدا أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، سيتم تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، 2020 / 2021.

وأضاف المصدر ، في تصريح خاص لموقع "صدى البد"، أن تطبيق التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة ، سيحقق مزيد من الشفافية للطلاب.

بينما كان قد قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي تسير نحو مسار تطوير البنية التحتية بكل قوة وهو مسار يوازي المسار الثاني من إنشاء الجامعات الأهلية فقد كان هناك تصديق أعلن الوزير من قبل الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك مسار أخر بإعادة التنظيم العام للجامعات الخاصة فقد أعلن الوزير ان هناك تنسيقا إلكترونيا للجامعات الخاصة العام ، مضيفا: "نحن نبحث اين مواضع شكوى الناس لنبحث عن حلها وفي الوقت ذاته ما يحدث من تطوير في مقررات ومناهج المقررات الحكومية والأهلية يصاحبه تطوير في المقررات بالجامعات الخاصة".